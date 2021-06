Wasserqualität im Weinland – Momentan lieber nicht in der Thur baden Der Rhein schneidet gut ab bei den Messungen des interkantonalen Labors. Das Baden in der Thur wird aber nicht empfohlen – wegen des starken Regens fliessen mehr Bakterien mit als sonst. Eva Wanner

Am Thurspitz fliessen die Thur (links) und der Rhein zusammen. Die Thur lädt derzeit nicht zum Planschen ein – an zwei Messstellen war die Badewasserqualität ungenügend. Archivfoto: Heinz Diener

Das Wetter lockt eher nicht an die Flüsse – oder zumindest nur die wirklich wetterfesten Menschen. Und auch diese müssen wissen: Nicht überall lässt sich gegenwärtig gut baden.

Das interkantonale Labor von Schaffhausen und Zürich misst regelmässig die Badewasserqualität in Rhein und Thur. Zuletzt hat es das in der Region am Montag getan. Die Proben von den Messstellen am Rhein an den Strandbädern in Feuerthalen und Langwiesen, bei der Nohlemer Brücke und der Fähre von Ellikon am Rhein haben allesamt das Prädikat «gut» erhalten.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

«Ungenügend» heisst es aber bei der Thur. Gemessen haben die Laboratorien in Flaach beim Campingplatz sowie bei der Thurbrücke. Laut Mitteilung des interkantonalen Labors bedeutet «ungenügend» wiederum, dass eine gesundheitliche Beeinträchtigung durch das Badewasser möglich ist.