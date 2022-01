Legendärer Bestsellerautor – Mond über Liebenden Pierre Loti war ein Literaturstar des dekadenten Exotismus. Jetzt ist einer seiner Romane neu übersetzt worden: Wiedersehen mit «Ramuntcho». Rudolf von Bitter

Seinerzeit ein Exzentriker: Schriftsteller Pierre Loti in einer Aufnahme von 1908. Foto: Kharbine-Tapabor (Imago Images)

Für Roland Barthes war er ein «Hippie-Dandy», die Brüder Goncourt machten sich über ihn lustig, weil er sich schminkte und mit dicken Schuhsohlen grösser machte, und der Maler Paul Gauguin liess sich von seinem Buch über Tahiti zu seinem Aufenthalt dort inspirieren.

Pierre Loti verfasste vor allem Reiseberichte und Landschaftsschilderungen. Seine Reisen in die Wüste, durch Persien, nach China fanden eine auf Exotik hungrige Leserschaft. Der Anthropologe Claude Lévi-Strauss sah in ihm einen Spiegel des Blicks der Europäer auf das, was ihnen fremd war.