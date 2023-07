Kolumne Kulturperle – Monet und Renoir fangen den Sommer ein Seite an Seite malten Claude Monet und Pierre-Auguste Renoir 1869 (fast) dasselbe Motiv. Die Bilder hängen nun in der Sammlung Oskar Reinhart «Am Römerholz» nebeneinander. Helmut Dworschak

Pierre-Auguste Renoir: «La Grenouillère», 1869, Öl auf Leinwand, 65 x 92 cm. Foto: Sammlung Oskar Reinhart «Am Römerholz»/P. Schälchli, Zürich

Im Sommer zieht es die Menschen ans Wasser. In und um Paris geht man dafür an die Seine. Seit dem Bau einer Eisenbahnlinie 1837 konnte man von der Grossstadt in zwanzig Minuten den am Fluss gelegenen Badeort La Grenouillère («Froschteich») erreichen. Dieser entwickelte sich bald zu einem angesagten Vergnügungsort, dem sogar der Kaiser einen Besuch abstattete. 1869 verbringen Claude Monet und Pierre-Auguste Renoir hier zwei Monate. Sie sind noch keine dreissig, haben kein Geld und wollen den Sommer einfangen – es ist die Geburtsstunde des Impressionismus. Er habe einen «Traum von einem Bild», schrieb Monet an einen Freund.

Wie verschieden die beiden Künstler das Motiv sehen, ist jetzt in der Sammlung Oskar Reinhart «Am Römerholz» zu beobachten. Dort hängen die Bilder für kurze Zeit nebeneinander. Das von Renoir ist Teil der Sammlung des Hauses, das von Monet wurde aus der National Gallery in London ausgeliehen. Seite an Seite malen Monet und Renoir die Menschen, das Wasser, die Bäume, den Steg, der zu einer kleinen Insel führt. Hauptdarsteller sind aber die Farben und das Licht, das sich im Wasser spiegelt.

Je länger man die Bilder anschaut, desto mehr beginnen sie zu leben, desto mehr Einzelheiten entdeckt man. Auch die Unterschiede sind nicht zu übersehen: Bei Monet dominieren die Schatten, umso deutlicher treten die lichten Stellen hervor; die Szenerie wirkt alltäglich. Bei Renoir ist das Licht gleichmässiger verteilt; die Stimmung ist festlich, was sich auch in der Garderobe spiegelt. Auf beiden Gemälden sind die Menschen in Gespräche vertieft: Niemand möchte den Sommer allein verbringen. Man mag sich fragen, wie es eigentlich möglich war, die vielen lebendigen Details des pulsierenden Lebens festzuhalten, da doch die Motive nicht still standen.

Die sehr schön gemachte Ausstellung lässt mit weiteren Gemälden und Reproduktionen sowie eleganten Texten die Umstände greifbar werden, unter denen die Bilder entstanden. Allen Werken sei «eine Direktheit und Frische des erfassten Augenblicks» eigen, heisst es treffend. Man könnte auch sagen, hier sind Hunderte solcher Augenblicke festgehalten. Sie leuchten bis heute.

Claude Monet: «Badende an der Grenouillère», 1869, Öl auf Leinwand, 73 x 92 cm. Foto: The National Gallery London

Helmut Dworschak ist Kulturredaktor im Ressort Stadt Winterthur. Er ist promovierter Germanist und seit 1994 journalistisch tätig. Mehr Infos

