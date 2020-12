Gesellschaftsspiel Monopoly – Monopoly Bassersdorf-Nürensdorf Als Abonnent unserer Zeitung profitieren Sie von 30% Rabatt. Nur solange Vorrat. Elizabeth Avanidis

Monopoly-Spiel Bassersdorf-Nürensdorf ZVG

Die Gemeinden Bassersdorf und Nürensdorf, in Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverein Bassersdorf Nürensdorf GVBN, haben den Spielklassiker Monopoly in neuem Gewand lanciert. Monopoly ist das bekannteste und beliebteste Brettspiel der Welt. Das Spiel kann unter Vorlage Ihrer Bonus-Karte am Schalter der Einwohnerkontrollen Bassersdorf oder Nürensdorf bezogen. Dabei profitieren Sie von einem Rabatt von 30% auf den regulären Verkaufspreis.



Nur so lange Vorrat reicht.



Weitere Informationen unter www.bassersdorf.ch/bonusaktion

Ihr BONUS-KARTEN Angebot

Das Monopoly erhalten Sie Für 49.– statt 69.90 (inkl. MWST)

Bestellen

Das Spiel kann bei den Einwohnerkontrollen Bassersdorf oder Nürensdorf gegen Vorweisen der Bonus-Karte

bezogen werden (max. 1 Spiel pro Bonus-Karte).