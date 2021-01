Basketball: BC Winterthur – Montini übernimmt an Seitenlinie Der BC Winterthur hat für sein NLA-Team der Frauen einen neuen Headcoach verpflichtet. Stefan Kleiser

Der neue Winterthurer Headcoach: Valter Montini erklärt dem Team von Rivasp, was zu tun ist. Foto: Damien Sengstag

Der Basketballclub Winterthur hat für sein Frauen-Nationalliga-A-Team einen neuen Headcoach verpflichtet. Ab 1. Februar übernimmt Valter Montini die Equipe. Er übernimmt das Amt von Daniel Rasljic, der im Dezember nach über zehn Jahren als Trainer zurückgetreten ist. Zuletzt wurden die Basketballerinnen aus dem BCW ad interim von Assistenztrainer Aner Levron betreut, unter dem das Team im Januar einzig gegen Leader Fribourg unterlag.

Valter Montini ist in Winterthur kein Unbekannter. Er ist seit 30 Jahren im Trainergeschäft und betreute seit 2015 die Equipe Riva Basket, die bis 2020 wie der BCW in der Nationalliga A antrat. Montini führte die Tessinerinnen 2016 überraschend zum Sieg im Cupfinal. 2017 coachte er die Schweizer Auswahl an der U16-EM. Mit dabei: Die heutigen BCW-Spielerinnen Ymke Brouwer, Margaux Götschmann, Charlotte Kohler und Yéléna Luap.