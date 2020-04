Serie «The Eddy» – Morden und Jazz spielen mit Netflix «La La Land»-Regisseur Damien Chazelle ist einer der Köpfe hinter der musikalischen Miniserie, die in einem Pariser Nachtclub spielt. Matthias Lerf

Komplizierte Vater-Tochter-Beziehung: André Holland als Jazzclubbesitzer Elliot, Amandla Stenberg als dessen Tochter. Foto: Lou Faulon/Netflix

Es ist Netflix, es gibt Tote, aber es ist doch ganz anders: In der ersten Szene tauchen wir in einen Jazzclub ein, die Band spielt. Und dann wird zuerst einmal ein Grossteil dieses Songs durchgezogen, mit tänzelnder – man kann auch sagen wackelnder – Handkamera. Erst nach einiger Zeit landet diese auf dem Hauptprotagonisten: Elliot Udo, einem amerikanischen Musiker, der in Paris mit seinem französischen Partner das Nachtlokal The Eddy betreibt.