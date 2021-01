Wetter in Winterthur – Morgen ist es schon wieder vorbei mit Schnee Die Freude der Schneefans währt nur kurz: Ab morgen bleibt es in der Region trocken, wenn auch kalt. Nina Thöny

Winterthur erwachte am Mittwoch im weissen Kleid. Foto: Madeleine Schoder

Winterthurs Dächer waren am Mittwochmorgen von einer dünnen weissen Schneeschicht überzogen. Und es rieseln weiterhin feine Flocken vom Himmel. Allerdings nur noch bis am frühen Donnerstagmorgen, so die Wetterprognosen.

Kappe und Schal sollte man trotzdem noch nicht wegpacken. Meteorologin Gabriela Granat von Meteo Schweiz sagt: «Es bleibt kalt mit Temperaturen um den Gefrierpunkt.» Niederschlag soll es in den nächsten Tagen aber keinen mehr geben. Am Donnerstag könnte sich zwischendurch auch die Sonne zeigen. «Danach folgt aber wieder Hochnebel», sagt Granat, «es bleibt mehrheitlich grau.»