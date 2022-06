Kolumne «Lomo» – Morgendliche Orchesterprobe Seit im Schlafzimmer des «Landbote»-Kolumnisten ein dritter Wecker steht, ist jeden Morgen Konzert. Johannes Binotto

Im April hab ich in dieser Kolumne davon geschrieben, dass der nur unzuverlässig funktionierende Wecker meiner Gattin nicht entsorgt wird, weil sie ihn gerne noch «aufbrauchen» möchte – so waren ihre Worte.

Nun ist es Mitte Juni, und besagter Wecker ist immer noch nicht aufgebraucht. Trotzdem ist bezüglich Aufweckritual bei uns nicht alles beim Alten geblieben, denn meine Frau hat sich unterdessen einen neuen Wecker gekauft. Dieser ist auch tatsächlich in Betrieb und funktioniert durchaus zuverlässig. Nur ist leider neben ihm auch der alte aufzubrauchende und zusätzlich – zur Absicherung – auch noch der Wecker auf dem Handy in Gebrauch.

Alle drei Wecker sind auf unterschiedliche Zeiten eingestellt und zudem jeder einzelne mit Snooze-Funktion ausgestattet, sodass jeweils morgens über den Verlauf einer halben Stunde ein mehrstimmiger Weckton-Choral stattfindet, immer skandiert von der Hand einer Frau, die an den verschiedenen Snooze-Knöpfen der einzelnen Geräte herumdrückt. Dies tut sie allerdings auch erst, nachdem ich sie anstosse.

Denn in der Tat ist es so, dass trotz ihrem dreifachen Weckerbesitz nicht meine Frau, sondern ich als Erster aufwache. Ich stelle also sozusagen den vierten Wecker dar, der erst das Startsignal für die einigermassen aufwendige allmorgendliche Weckorchestrierung gibt.

Nun habe ich die Befürchtung, dass ich damit die Situation eigentlich nur verschlimmere. Denn so, wie sich Anwohner einer Autobahn an das Geräusch des Verkehrs gewöhnen einfach darum, weil dieser konstant vor sich hin lärmt, so scheint auch meine Frau die Wecker immer weniger gut zu hören, je mehr sie davon in Betrieb nimmt und je sicherer sie sein kann, dass ich sie ja dann schon wecke, wenn die Klingeltöne losgehen.

Und auch ich merke, wie ich mich allmählich an die Kakofonie auf dem gegenüberliegenden Nachtisch zu gewöhne beginne und stattdessen den Lärm in meinen Schlaf integriere. So träumte ich letzthin, ich sei Leonard Bernstein und müsse Gustav Mahlers 8. Sinfonie dirigieren. Ja, das ist die mit Piccoloflöten, Posaunen, Pauken, Orgel, Harmonium, zwei grossen gemischten Chören und einem Knabenchor. Ich bin dann aufgewacht und hab gemerkt: Das war ja gar kein Albtraum, die Wirklichkeit ist noch viel komplizierter.

