Stabhochspringerin aus Andelfingen – Moser verletzt – EM fraglich Die Andelfinger Stabhochspringerin Angelica Moser muss aufgrund starker Schmerzen im linken Fuss auf die nächsten geplanten Wettkämpfe im Ausland verzichten. Jörg Greb

Im Fuss von Angelica Moser hat sich eine Entzündung bemerkbar gemacht. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Es ist ein harter Schlag für die Hallen-Europameisterin des vorletzten Jahres: «Ich hatte mich enorm auf die Hallensaison gefreut und konnte meinen Fuss endlich wieder voll belasten», sagt die 25-Jährige. Nach der Operation des rechten Fusses Ende der Sommersaison und dem idealen Heilungsverlauf war dies lange der Fall gewesen. Entsprechend zuversichtlich fühlte sich die Hallen-Europameisterin von 2021.

Doch unmittelbar vor dem Saisoneinstieg in Roubaix Ende Januar machte sich die Entzündung bemerkbar. Nach einem perfekten Einspringen wurden die Schmerzen während des Wettkampfes immer stärker. Trotz intensiver Therapie und alternativem Training ist Moser nach wie vor eingeschränkt. Darum verzichtet sie vorerst auf die Wettkämpfe in Paris und Liévin. Die Andelfingerin hat aber die Hoffnung, die Beschwerden rechtzeitig in Griff zu bekommen und die Form im Hinblick auf die Hallen-SM (am 19. Februar) und vor allem auf die Hallen-EM (Anfang März) konservieren zu können. «Wir tun alles dafür», sagt sie.

