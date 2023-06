Auf mutmasslichen Beweisbildern – Moskau soll Traktor als zerstörten Leopard-Kampfpanzer vorweisen Russlands Verteidigungsministerium hat die Vereitelung der ukrainischen Grossoffensive und die Zerstörung von Leopard-Kampfpanzern gemeldet – dabei aber offenbar falsche «Beweisbilder» präsentiert.

Auf den von Russlands Verteidigungsministerium präsentierten Bildern der mutmasslichen Zerstörung von Leopard Kampfpanzern soll ein Traktor zu sehen sein, wie der prorussische Militärblog «Wojenny Oswedomitel» am Dienstag nach Ansicht der Bilder urteilte. «Er ging dann in die Berichte des Verteidigungsministeriums als Leopard 2 ein.»

Auch andere russische Militärblogger kritisierten die Erfolgsmeldung als offensichtliche Ente. Nach Angaben des nationalistischen Bloggers Fighterbomber handelt es sich um Bilder aus dem Vorjahr. Zu der Zeit verfügte Kiew noch nicht über westliche Kampfpanzer des Typs Leopard.

Die meisten Leopard-Panzer hat Deutschland an die Ukraine geliefert. Sie sollen dem Land während der geplanten Offensive bei der Rückeroberung ihrer von Russland besetzten Territorien helfen.

Das russische Verteidigungsministerium ist in der Vergangenheit schon mehrfach mit Übertreibungen in ihren Erfolgsmeldungen aufgefallen. So hat die russische Armee nach Angaben ihres Sprechers Igor Konaschenkow inzwischen etwa deutlich mehr ukrainische Flugzeuge abgeschossen, als das Land je hatte.

