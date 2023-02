Nach fünf Jahren Pause – Motocross-WM kehrt zurück Nun ist es definitiv: Das Thurgauer Departement für Justiz und Sicherheit hat die WM-Rennen zwischen Gachnang und Frauenfeld unter Auflagen bewilligt. Jonas Gabrieli

Die Schweiz ist im Rennkalender der Motocross-WM wieder vertreten. Foto: Urs Jaudas

Die weltbesten Motocross-Fahrer kehren am Osterwochenende nach fast fünf Jahren Pause in die Region Winterthur zurück. Was sich angekündigt hat, ist nun definitiv: Das Thurgauer Departement für Justiz und Sicherheit hat die Veranstaltung bewilligt, wie Generalsekretär Stephan Felber auf Anfrage bestätigt.