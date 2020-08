Kollision in Effretikon – Motorradfahrer auf Autobahn verunfallt Bei einer Kollision mit einem Lastwagen auf der A1 in Effretikon ist am Donnerstagabend ein Motorradfahrer mittelschwer verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Motorradfahrer ist am Donnerstagabend bei Effretikon verunfallt. (Symbolbild)

In Effretikon hat sich am Donnerstagabend ein Unfall ereignet. Wie die Kantonspolizei mitteilt, fuhr ein 29-jähriger Töfffahrer gegen 17.30 Uhr auf der A1 in Richtung St. Gallen.

Kurz vor der Ausfahrt Effretikon lenkte er das Motorrad vom Überholstreifen auf den Normalstreifen. Dort kollidierte der junge Mann mit dem in gleicher Richtung fahrenden Lastwagen eines 41-jährigen Chauffeurs. Danach schlingerte das Motorrad über den Pannenstreifen und kollidierte mit der Aussenleitplanke und einem Wiesenbord.

Der Fahrer kam dabei zu Fall und wurde mittelschwer verletzt. Er wurde mit der Ambulanz ins Spital gefahren. Die Polizei sucht Zeugen.

huy