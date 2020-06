Ohne Ausweis – Motorradfahrer verunfallt mit gestohlenem Töff Ein Mann verunglückte am frühen Montagmorgen auf der Zürcherstrasse mit «seinem» Motorrad. Er erlitt dabei mittelschwere Verletzungen. Gregory von Ballmoos

Auf dieser Kreuzung kam es zur Kollision. Der Autofahrer kam wie das blaue Auto von der Brühlbergstrasse her, der Töfffahrer kam von links. Foto: Marc Dahinden

Ein Verletzter, ein beschädigtes Motorrad, das als gestohlen gemeldet ist, ein beschädigtes Auto, ein missachteter Rechtsvortritt, ein Stadtbus und eine unbekannte Frau, die beinahe angefahren wurde. So dürfte die Auslegeordnung der Patrouille der Stadtpolizei Winterthur am frühen Montagmorgen in etwa ausgesehen haben. Was war geschehen?

Nach ersten Erkenntnissen der Stadtpolizei sei der Motorradfahrer auf der Zürcherstrasse stadtauswärts unterwegs gewesen. Auf Höhe des Lokwerks, bei der Kreuzung der Zürcherstrasse mit der Brühlbergstrasse, wurde der Töfffahrer mutmasslich von einem Autofahrer abgeschossen. Die Sicht des Autofahrers dürfte durch einen Stadtbus eingeschränkt gewesen sein, so schreibt es die Stadtpolizei Winterthur in einer Mitteilung.

Der Töfffahrer kam bei der Kollision zu Fall und verletzte sich mittelschwer. Kurz vor dem Unfall kam es bereits zu einer Beinahekollision. Der Motorradfahrer, ein 25-jähriger Schweizer, musste einer Frau auf dem Fussgängerstreifen ausweichen. Diese Frau wird nun von der Stadtpolizei Winterthur gesucht – die Stapo erhofft sich von ihr Angaben zum Unfallhergang.

Normalerweise wird der Verkehr an dieser Kreuzung durch eine Lichtsignalanlage geregelt, diese wird aber zu Randzeiten ausgeschaltet, so auch am frühen Morgen. Der Motorradfahrer musste mit mittelschweren Verletzungen ins Spital gebracht werden. Das Motorrad wurde am Sonntag in Zürich als gestohlen gemeldet, einen Führerschein hatte der Verletzte nicht.