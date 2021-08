Verkehrsunfall in Bichelsee – Motorradfahrerin durch Rega ins Spital geflogen In Bichelsee hat sich am Samstag eine 18-Jährige Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen zugezogen.

In Bichelsee ist am Samstag eine Motorradfahrerin in ein Auto geprallt. Foto: BRK News

Am Samstagnachmittag kam es in Bichelsee zu einem Verkehrsunfall, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt. Gemäss Mitteilung hielt eine 51-Jährige Autofahrerin kurz nach 15 Uhr auf der Turbenthalerstrasse an, um nach rechts zur Badi Bichelsee in einen Parkplatz zu fahren.

Eine Motorradfahrerin, die auf der Turbenthalstrasse in Richtung Seelmatten unterwegs war, bemerkte dies zu spät und prallte in das stehende Auto. Die 18-Jährige wurde beim Unfall schwer verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde sie durch die Rega ins Spital geflogen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Franken.

Zur Spurensicherung und Klärung der Unfallursache wurde der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau beigezogen. Während der Unfallaufnahme musste die Strasse im Bereich der Unfallstelle während rund drei Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehr Bichelsee-Balterswil erstellte eine Umleitung.

