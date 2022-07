Extreme E – Motorsport für den Umweltschutz Die Extreme E ist eine Offroad-Rennserie, die gemäss dem Organisator «Elektrifizierung, Umwelt und Gleichberechtigung» fördern soll. Untermauert wird das mit spannenden Hilfsprojekten. Dave Schneider

Cupra ist einer von drei Autoherstellern, die an der Extreme E teilnehmen. Foto: Extreme E

«Not electric … yet!» steht in riesigen Lettern auf den Flanken der «St. Helena». Derzeit fährt das renovierte britische Postschiff tatsächlich nicht elektrisch, sondern hat zwei grosse Dieselmotoren an Bord, mit denen die 50-Crew-Mitglieder kreuz und quer über die Weltmeere tuckern. Genutzt wird aber stets nur eine der beiden Maschinen – damit schafft das 100 Meter lange Transportschiff zwar nur maximal 11 Knoten, also 20 km/h, ist dafür aber deutlich effizienter unterwegs. «Wir fahren meist nur mit einer Reisegeschwindigkeit von 8 Knoten», sagt Captain Shaw im Führerstand. «So sparen wir noch mehr Treibstoff.» Und tatsächlich wird über eine Umrüstung auf Wasserstoff-Elektroantrieb laut – und PR-wirksam – nachgedacht. Doch für den Schiffskapitän ist das noch keine realistische Idee: «Viel zu teuer.»