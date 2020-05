Feuerwehr im Einsatz – Mottbrand in Heustock in Agasul In Agasul kam es am Mittwochabend zu einer Rauchentwicklung in einem Heustock, verletzt wurde niemand.

Die Heuwehrgruppe kontrolliert die Temperatur des Heustocks. Foto: Feuerwehr Weinland

Mit einem Heugebläse wurde in Agasul am Mittwochabend kurz nach 19 Uhr Heu in einen oberen Stock geblasen. Dabei gab es einen Funken, wie die Kantonspolizei Zürich auf Anfrage mitteilt. Ausgelöst worden sei dieser wahrscheinlich durch einen Stein im Heu. Wegen des Funkens kam es zu einem Mottbrand im Heustock, dieser verursachte jedoch beinahe keinen Schaden, wie es vonseiten der Kapo heisst.

Zur Unterstützung der lokalen Feuerwehr kam gegen 20 Uhr die Heuwehrgruppe der Stützpunktfeuerwehr Weinland hinzu. Diese mass die Temperatur im Heustock und belüftete ihn wo nötig.

Die Heuwehrgruppe aus dem Weinland kommt im nördlichen Kanton Zürich und im ganzen Kanton Schaffhausen zum Einsatz.

( gvb )