Gewitter in Winterthur – Mottbrand nach Blitzeinschlag Die Feuerwehr rückte am frühen Freitagnachmittag gleich zwei Mal aus. Die Löscharbeiten an der Turmhaldenstrasse gestalteten sich aufwendig.

Die Wucht des Blitzeinschlags ist auf dem Dach deutlich zu sehen. Das getroffene Gebäude steht an der Turmhaldenstrasse. Stadtpolizei Winterthur

Die Stadtpolizei und die Feuerwehr von Schutz & Intervention Winterthur wurden heute Nacmittag auf Trab gehalten: Kurz vor 13 Uhr ging die Meldung über einen Blitzeinschlag an der Holzlegistrasse ein. Sofort seien Patrouillen ausgerückt, wie es in einer Mitteilung heisst. Das betreffende Haus wurde kontrolliert – ein Brand konnte nicht festgestellt werden. Hingegen lösten sich aber mehrere Firstziegel, was das Aufgebot eines Notfalldachdeckers nötig machte.

Eine halbe Stunde später traf die nächste Meldung ein, wieder wegen eines Blitzeinschlags. Der Vorfall betraf das Dach eines Gebäudes an der Turmhaldenstrasse. Die sofort ausgerückten Einsatzkräfte der Feuerwehr von Schutz & Intervention Winterthur und der Stadtpolizei konnten im Dachgeschoss des Gebäudes einen Mottbrand unter der Dachisolation feststellen. Die Löscharbeiten gestalteten sich in der Folge aufwendig. Teile der Dachisolation mussten fachgerecht entfernt werden, um an die glimmende Isolation zu kommen. Das Dach wurde anschliessend durch eine Fachfirma provisorisch eingedeckt. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Das betroffene Gebäude an der Turmhaldenstrasse. Stadtpolizei Winterthur

Vonseiten Schutz & Intervention Winterthur standen insgesamt 28 Angehörige der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort im Einsatz. In beiden Fällen wurde niemand verletzt.

mcp

Fehler gefunden?Jetzt melden.