Biker-Entscheid zum Uetliberg – Mountainbiker: «Der Behördenwillkür ist ein Ende gesetzt» Wo dürfen Biker fahren und wo nicht? Ein neuer Gerichtsentscheid erlaubt das Biken auf vielen Wegen am Uetliberg. Die bisherige Bussenpraxis der Stadt Zürich war rechtswidrig. René Laglstorfer

Die Zürcher Filmemacher Alec Wohlgroth (links) und Matthias Lüscher sind Freunde und öfters gemeinsam unterwegs, wie hier am Zürichberg. Foto: Dominique Meienberg

Es war ein TV-Auftritt mit Folgen: «Wie eine Geisterbahn», ruft der Filmemacher Alec Wohlgroth, als er mit seinem Mountainbike in ein dunkles Waldstück am Uetliberg einfährt, hinter ihm der Videojournalist Matthias Lüscher – ebenso auf zwei Rädern. Für die SRF-Serie «Keep on Riding – die aufregendsten Mountainbike-Trails der Schweiz» zeigten die beiden Zürcher im Sommer 2020 dem Fernsehpublikum rasante Abfahrten über Stock und Stein am Zürcher Hausberg – fernab von Touristinnen und Wanderern.