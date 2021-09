Europäische Berufsmeisterschaften – MSW-Automatiker gewinnen Goldmedaillen In der neuen Disziplin «Industrie 4.0» haben sich Yunus Ruff und Silvan Wiedmer, beides Absolventen der MSW, gegen die Konkurrenz aus fünf Ländern klar durchgesetzt.

Die Gewinner zeigen ihre Goldmedaillen. Foto: PD/Stadt Winterthur

Das Automatiker-Team der Mechatronik-Schule Winterthur (MSW) hat an der Berufsmeisterschaft Euro Skills in Graz teilgenommen. In der neuen Disziplin «Industrie 4.0» haben sich Yunus Ruff und Silvan Wiedmer, beides Absolventen der MSW, gegen die Konkurrenz aus fünf Ländern klar durchgesetzt. Dies schreibt die Stadt Winterthur in einer Medienmitteilung.

Mit 93 von 100 Punkten und einem Vorsprung von 22 Punkten auf Ungarn, den Zweitplatzierten, konnten die jungen Berufsleute ihr hervorragendes Können und Wissen unter Beweis stellen. Die Bronzemedaille ging an Russland.

Vorbereitet für World Skills in Shanghai

Während dreier Tage mussten die beiden Automatiker sechs Aufgaben im Bereich Hardware-Montage, Inbetriebsetzung, Netzwerktechnik, Augmented Reality, Energy Monitoring, Smart Maintenance und Produktionstechnik ausführen und lösen. Mit dieser Leistung ist das Industrie-4.0-Team der MSW für die World Skills in Shanghai optimal vorbereitet. Die World Skills wurden pandemiebedingt auf das kommende Jahr verschoben.

Die MSW ist ein Ausbildungsbetrieb der Stadt Winterthur mit angeschlossener Berufsfachschule für die technischen Berufe Polymechaniker EFZ, Automatiker EFZ und Elektroniker EFZ. In der Ausbildung steht die Mechatronik im Vordergrund. Nach seinen Leistungen in Graz könne das erfolgreiche Automatiker-Team auch an den World Skills in Shanghai im kommenden Jahr auf eine Podestplatzierung hoffen, schreibt die Stadt weiter.

mps

