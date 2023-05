Archäologie in Winterthur – Mühlstein aus alter Toilettengrube geborgen Auf dem Rieter-Areal in Winterthur-Töss haben Archäologinnen einen alten Mahlstein geborgen. Der runde Stein mit Loch war wohl in einer Latrine entsorgt worden. Markus Brupbacher

Der kleine Bagger konnte den schweren Mühlstein nur mit Mühe bergen. Foto: Kantonsarchäologie Zürich

Er wirkt wuchtig, wie ein überdimensionierter Hockeypuck. Der rötlich violette Stein auf dem Rieter-Areal in Töss ist rund und hat ein kleines Loch in der Mitte. Der Winterthurer Textilmaschinenkonzern baut an der Ecke Klosterstrasse/Zürcherstrasse seinen neuen Hauptsitz, der 2024 fertig werden soll. Weil sich auf dem Gelände einst das Kloster Töss befand, mussten Archäologinnen und Archäologen vor Baubeginn Rettungsgrabungen durchführen. Die Klostermühle neben der Töss ist das einzige Gebäude, das bis heute steht – und es ist der Schlüssel zur Frage: Was ist das für ein Stein?