IAA Mobility – Münchner Sommerparty statt «normale» Automesse In weniger als zwei Monaten startet die IAA Mobility. Wieder in München, aber mit stark verändertem Konzept. Holger Holzer

Die IAA Mobility will für Leben in der Münchner Innenstadt sorgen. 2021 klappte das wegen Corona nur bedingt. Foto: IAA Mobility

Die IAA-Mobility wird den Besuchern in diesem Jahr weniger Autoschau bieten, als aus früheren IAA-Jahren gewohnt. Stattdessen sollen ein weiter gefasster Mobilitätsbegriff, mehr aktive Erlebnisse und eine breitere Produktpalette einen Besuch der Münchner Innenstadt sowie der Messehallen attraktiv machen. Eröffnet wird die Branchenschau am 5. September durch den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz. Die diesjährige IAA ist bereits die zweite, die nach Jahrzehnten in Frankfurt, in München stattfindet. Gegenüber der Erstauflage 2021 gibt es erneut Änderungen. Erstmals ist für das breite Publikum allein die Münchner Innenstadt der Platz für die IAA. Dort präsentieren Autohersteller und andere Vertreter der Mobilitätsbranche ihre Produktneuheiten und Innovationen.

Die neuen Endverbraucherprodukte also gibt es ausschliesslich in der City zu sehen, und das immer gratis. Produkte, das trifft dabei mehr denn je den Kern der Sache. Denn die Messemacher werden 2023 wohl noch mehr Roller, E-Bikes oder Lastenräder rund um die zentralen Veranstaltungsflächen vom Odeonsplatz bis zum Königsplatz und von der Ludwigstrasse bis zum Siegestor zeigen. Der erste Sichtkontakt mit der IAA wird so für einen Normalbesucher meist eines dieser Angebote sein. Das soll zwei Vorteile haben: Zum einen wird dadurch die IAA stärker als Messe rund um die gesamte Mobilität sichtbar – und gerade für Auto-Skeptiker im öffentlichen Raum akzeptabler. Und zum anderen liegen die Flächen für die Biker dadurch meist näher am grössten Park der Stadt, dem Englischen Garten. Dort wird es eine Teststrecke für Zweiräder geben, neue Autos, vorzugsweise elektrische, dürfen die Fans allerdings auf den Strassen rund um München ausprobieren.

Im Zentrum steht das Auto im Zentrum

Auf den zentralen Plätzen selbst wird das Auto wieder im Zentrum des Interesses stehen – auch, wenn die Messeveranstalter mehr als je zuvor um ein einigermassen umfassendes Bild kämpfen müssen. Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, VW und Ford haben zwar ihr Erscheinen wieder zugesagt, der Stellantis-Konzern wird durch Opel vertreten – und aus China kommen BYD, Hongqi oder Leapmotor. Aber Hyundai, Kia, General Motors, Mazda, Honda, Suzuki, Jaguar und Land Rover haben abgesagt. Trotzdem sind die Veranstalter zufrieden, weil jenseits der Fahrzeughersteller zahlreiche neue Unternehmen der Mobilitätsbranche vertreten sind.

Bis zum 10. September sollen dank des breiten Angebots deutlich mehr als die 300’000 City-Besucher der 2021er-Premiere in die Ausstellungen kommen. Damals lockte zwar durchgängiges Hochsommerwetter das Publikum an. Aber in der Corona-Hochphase nur Geimpfte, Genesene oder Getestete – und natürlich mit Maske und ohne Gedränge. All diese Regelungen fallen 2023 weg, genauso wie die Zäune um die meisten Präsentationen.

Stattdessen soll es nun mehr Gastronomieangebote geben, eine grosse Bühne am Königsplatz, zahlreiche Konzerte und Öffnungszeiten teils bis 22 Uhr, als grosse IAA-Sommerparty mitten in der Stadt.

