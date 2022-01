Strassensperrung in Turbenthal – Müssen auch Spitex und Arzt die Baustelle weit umfahren? Anfang Februar starten die Bauarbeiten für einen neuen Kreisel. Die geplante Strassensperrung bereitet auch bei der Spitex und im Pflegeheim Kopfzerbrechen. Rafael Rohner

Der Kreisel soll bei der Kirche entstehen. Eine Notfallgasse führt während der Sperrung über den Parkplatz Sandplatte (oben im Bild). Foto: Madeleine Schoder

Der Dorfarzt in Wila fährt regelmässig über die Töss nach Turbenthal, um im Pflegezentrum Mittleres Tösstal Bewohnerinnen und Bewohner zu betreuen. Normalerweise ist das eine kurze Fahrt, keine fünf Minuten dauert es bis ins Lindehus.

Ab dem 7. Februar wird es für Hans-Peter Mösch komplizierter. Dann beginnen in Turbenthal die Bauarbeiten für den neuen Kreisel. Der Arzt muss ab diesem Zeitpunkt damit rechnen, von einer Ampel aufgehalten zu werden, oder er fährt den Umweg über Schalchen und Wildberg, was circa zehn Minuten länger dauert – pro Weg. Und das voraussichtlich bis Mitte September, vom 14. März bis zum 8. Mai wird die Strasse zudem ganz gesperrt.

Etwas schneller ginge es über die Wildbergstrasse, doch diese soll ebenfalls gesperrt werden, um Schleichverkehr über die enge Strasse zu verhindern. Die Fahrt über diese Route würde für den Arzt ebenfalls mehr als fünf Minuten länger dauern als der direkte Weg.

Für Hans-Peter Mösch und seine Patienten könnte das mühsam oder schlimmstenfalls gar gefährlich werden. «Bei einem Notfall muss es schnell gehen», sagt Hans-Peter Mösch. Er hofft, in solchen Fällen mindestens den näheren Umweg über die Wildbergstrasse nehmen zu können. Noch besser wäre in Notfällen für ihn aber ein direkter Weg an der Baustelle vorbei.

Ebenfalls betroffen ist die Spitex in Turbenthal. Sie betreut diverse Personen auf der anderen Seite des Kreisels und in der Gemeinde Wila. Diese benötigen schon frühmorgens Betreuung, hinzu kommen Essenslieferungen oder Notfälle (auch in der Nacht und am Wochenende). Die Spitex-Leitung hat deshalb bei der kantonalen Baudirektion nachgefragt, ob ihre Mitarbeitenden mit einer Ausnahmebewilligung die Baustelle passieren dürften. «Mindestens in der Nacht und am Wochenende wäre das für uns wertvoll», sagt Yvonne Fehlmann, Geschäftsleiterin der Pflegezentren Mittleres Tösstal, zu denen auch die Spitex gehört.

Mit einem Badge an der Baustelle vorbei

Die Antwort des Kantons lautet nein, wie Projektleiter Adrian Baumann von der Baudirektion bestätigt. Es werde während der Vollsperrung zwar eine Notfallachse eingerichtet. Doch diese sei für die freiwillige Feuerwehr und die Ambulanz vorgesehen und soll wirklich nur im dringlichen Ausnahmefall benutzt werden. Dies aufgrund der Arbeitsabläufe und der Arbeitssicherheit.

Eine Möglichkeit gibt es aber vielleicht doch noch. Am 1. Februar bespricht sich der Kanton mit der Gemeinde Turbenthal. Allenfalls gibt es laut Baumann die Möglichkeit, den Gemeinden einzelne Ausnahmebewilligungen für dringliche Notfälle zu überlassen. Mit einem Badge könnten diese Personen eine Barriere öffnen, die über die Sandplatte an der Baustelle vorbeiführt. Die Situation dort ist aber so eng, dass man damit sehr zurückhaltend umgehen will.

Spitex braucht mehr Personal

In den Pflegezentren Mittleres Tösstal bereitet man sich derweil schon einmal auf längere Fahrzeiten vor. «Wir müssen eine Tour mehr einplanen», sagt Geschäftsleiterin Yvonne Fehlmann. Anders könnten die längeren Anfahrtswege nicht kompensiert werden. «Auch für die Essenslieferungen braucht es mehr Personal, vor allem während der Vollsperrung.» Die Wartezeiten an der Ampel seien schwierig abzuschätzen. «Wir versuchen das nun alles durchzurechnen.»

Eine klare Meinung zum Vorgehen des Kantons hat Hans Peter Meier, Gemeindepräsident in Wila (SVP). Er hält es für «unverantwortlich» und «inakzeptabel», der Spitex und dem Arzt keine Ausnahmebewilligungen zu vergeben und sie lange Umwege fahren zu lassen. «Insbesondere in der heutigen Zeit mit äusserst akutem Mangel an Pflegepersonal.» Einmal mehr kritisiert er zudem die Kommunikation des Kantons. Man habe der Gemeinde solche Ausnahmebewilligungen für wichtige Betroffene längst versprochen.

Erste Vorbereitungsarbeiten für den Kreiselbau haben bereits begonnen. Der offizielle Baustart ist aber auf den 7. Februar angekündigt.

