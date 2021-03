Lomo – Mütchen besser kühlen Unser Kolumnist schreibt über Mut: Wie Politiker ihn glorifizieren und wie er als Kind Grenzen auslotete. Johannes Binotto

Jeden Mittwoch im «Landboten»: Die Kolumne Lomo von Johannes Binotto. Quelle: LAB

Ein neues Schimpfwort geht um in der Polit- und Wirtschaftswelt. Das Wort heisst «mutlos».

Mutlos sei der Bundesrat, finden rechte Parteien, weil er bei steigenden Covid-Fallzahlen wundersamerweise nicht alles öffnen wolle. Mutlos findet dagegen im Kanton Luzern die Linke, welche neuen Kompetenzen man dem dortigen Datenschutzbeauftragten geben wolle. Ob Aktieninvestitionen oder Klimaförderung, Geschäftsgang oder Wahlkampf, Regulierung oder

Deregulierung – immer und überall ist mal von der einen, mal von der Seite her der Ruf zu hören:

«Mutlos!»

Von überall ist der Ruf zu hören: «Mutlos!»

Geht es nur mir so, dass mich dieser Vorwurf der Mutlosigkeit frappant an jene Plagegeister auf dem Schulhausplatz erinnern, die mit ihrem «Häsch öppe Schiss?» die anderen Kinder zu den dümmsten Selbstversuchen anstiften wollten? Ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, dass sich hinter dieser Frage jemals was Vernünftiges verborgen hat. Und ich kann es beurteilen. Ich hab nämlich in jungen Jahren jede Menge Mut bewiesen: Zum Beispiel als ich das Klettergerüst hochgekrabbelt bin, ohne zu wissen, wie ich wieder runterkomme (wobei Letzteres mir dann viel schneller, aber auch schmerzhafter gelang, als ich gedacht hatte). Oder als ich mit meinem Velo über die Stopplinie fuhr, ohne zu bemerken, dass von links ein Auto kam. Ich habs dann später umso klarer bemerkt. Die Zeichen dieser Mutprobe zieren noch heute mein Kinn. Oder als ich chemikalische Versuche mit Kunststoff machte, der hübsch farbig flackerte, wenn man ihn anzündete, auf dem Estrich. Oder als ich mit dem Teppichmesser nicht nur mutig am Bastelkarton, sondern dabei auch gleich noch an meinem Zeigefinger der linken Hand herumsäbelte.

Überall war ich wahnsinnig mutig. Oder man könnte auch sagen: wahnsinnig dumm.

Seit ich hingegen nicht mehr regelmässig zum Arzt zum Nähen und Gliedereinrenken muss, hat sich bei mir mit den Jahren das Gefühl eingeschlichen, dass Mut als Qualität vielleicht tendenziell eher überschätzt wird. Wenn man mir hingegen heute vorwirft, mutlos zu sein, dann kann ich darauf nur fröhlich antworten, dass ich mit der eigenen Mutlosigkeit nicht nur gut lebe, sondern wahrscheinlich überhaupt nur noch lebe, weil ich früher zum Glück doch nicht immer ganz so viel

Mut in den Knochen hatte wie gefährliche Ideen im Kopf.