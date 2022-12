Der Schweizer Nationaltrainer – Murat Yakin – der Spaziergänger im Auge des Orkans Als er das Amt des Nationaltrainers antritt, stellt sich die Fussball-Schweiz die Frage: Kann das Murat Yakin? Spätestens gegen Serbien hat er bewiesen: Ja, er kann das. Florian Raz aus Doha

Daumen hoch und alles easy: Der Schweizer Nationaltrainer Murat Yakin vor dem Spiel gegen Serbien. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Der Schritt ist leicht, ein Lächeln auf den Lippen. Die eine Hand meist leger in der Hosentasche, die andere winkt oder zeigt mit dem Daumen nach oben. Rundum baut sich die Atmosphäre auf, die sich später in Beleidigungen, Gegenbeleidigungen, Griffen an die Genitalien und Rudelbildungen entladen wird. Aber für Murat Yakin scheint das Leben eine halbe Stunde vor dem Anpfiff der Partie zwischen seinen Schweizern und Serbien ein Spaziergang zu sein.