Rheinau – Museum: Wohl noch kein Entscheid bis zur Vereinsversammlung Der Verein Insel Museum Rheinau muss weiter auf den Entscheid des Regierungsrates warten. Markus Brupbacher

Blick auf die Klosterinsel Rheinau. Foto: Madeleine Schoder

Im Juni letzten Jahres drohte Christoph Blocher mit dem Wegzug seiner Stiftung Musikinsel aus Rheinau. Dies für den Fall, sollte er auf der Rheinauer Klosterinsel nicht mehr Platz erhalten. Nur: Er will in die gleichen Räume im sogenannten Abttrakt, in dem ein Museum entstehen soll. Seither versucht der Kanton Zürich als Eigentümer der Insel, beide Anliegen unter einen Hut zu bringen.

Am 21. Juni findet die nächste Jahresversammlung des Vereins Insel Museum Rheinau statt. An der Versammlung soll auch zum Stand des Museumsprojekts informiert werden. Bei der zuständigen kantonalen Baudirektion heisst es auf Anfrage, dass man nicht davon ausgeht, «dass der Regierungsrat bis dann schon eine Entscheidung gefällt hat», wie Sprecher Thomas Maag sagt.

Markus Brupbacher ist Redaktor im Ressort Region Winterthur. Er schreibt schwerpunktmässig über die Bereiche Gemeindepolitik, Natur, Umwelt, Landwirtschaft, Energie und Verkehr. Im Journalismus arbeitet er seit 12 Jahren. Sein Lizenziat in Politikwissenschaft machte er an der Universität Zürich. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.