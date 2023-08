Vor dem Konzert am Sonntagabend in der Steinberggasse erklärt Madrugada-Sänger Sivert Høyem, wie es 2019 zum Comeback kam. Und warum die Band nun erneut eine grössere Pause einlegt.

Madrugada und die Winterthurer Musikfestwochen – schicksalhafte Ereignisse verbindet die norwegische Band mit dem Festival. Ihr erster Auftritt im Jahr 2008 war für über zehn Jahre einer der letzten. Im Jahr davor war der Gitarrist Robert Burås völlig unerwartet tot in seiner Wohnung gefunden worden. Burås hatte massgeblichen Anteil am Erfolg der 1995 gegründeten Band. Die übrig gebliebenen Mitglieder, Sänger Sivert Høyem und Bassist Frode Jacobsen, beschlossen, die Band aufzulösen.

Zum Comeback kam es 2019 aus Anlass des 20. Geburtstags des erstens Albums «Industrial Silence». Daraus entwickelte sich eine umfangreiche Tour, die nun zu Ende geht. Seit dem Comeback ist auch Gründungsschlagzeuger Jon Lauvland Pettersen wieder dabei. Den 2019 geplanten Auftritt an den Musikfestwochen musste die Band wegen gesundheitlicher Probleme von Høyem in letzter Minute absagen.

Der Sänger mit der warmen, sonoren Baritonstimme, die zuweilen an Nick Cave erinnert, prägt die tiefgründig-melancholischen Hymnen, die vor allem live ihre Wirkung entfalten. 2022 erschien das sechste Studioalbum, «Chimes at Midnight», das erste seit 2008.

Auf der Website von Madrugada schreiben Sie offen darüber, dass es Sie früher gestresst hat, auf der Bühne zu stehen. Jetzt fühlen Sie sich dort gut. Was hat diese Änderung bewirkt?

Ja, ich habe mich gut erholt. 2019 war ein hartes Jahr, mein Job ist sehr anstrengend. Es war ein Engegefühl in meiner Brust, ein Muskelkrampf, vermutlich hervorgerufen durch den Stress. Das war sehr schmerzhaft, ich konnte kaum mehr gehen. Ich bin ja nicht mehr jung, da denkt man natürlich, es könnte ein Herzinfarkt sein. Es hat mir Angst gemacht, und es war Pech, denn ich freute mich darauf, in Winterthur zu spielen.

Das im Januar 2022 erschienene «Chimes at Midnight» ist das erste Album seit 2008. Der bereits 2007 verstorbene Gitarrist Robert Burås war sogar an zwei der neu eingespielten Songs noch beteiligt. Wie war es für Sie, das Album ohne ihn aufzunehmen?

Es war nicht so hart, wie wir zuerst gedacht hatten. Denn wir waren bereits seit 2019 wieder auf Tour. Die Band hatte einen neuen Sound, dank der zwei neuen Gitarristen, die uns auf der Tour begleiten. Das half uns. Andererseits war es auch sehr befremdlich ohne Robert. Hätten Sie mir zehn Jahre früher gesagt, dass wir wieder ins Studio gehen würden, hätte ich es nicht geglaubt. Das hat sich auf organische Weise aus der Feier für den zwanzigsten Geburtstag des ersten Albums «Industrial Silence» heraus entwickelt. So ist das in der Musik, es ist ein natürlicher Prozess. Natürlich haben wir die ganze Zeit über Robert gesprochen. Gewisse Erinnerungen kannst du nur mit jenen teilen, die dabei waren. Wir hörten die Sachen aus der Zeit, als wir jung waren und die Band gründeten.