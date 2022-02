Festivals in Winterthur – Musikfestwochen kehren wohl in die Altstadt zurück Nach der Aufhebung der Corona-Massnahmen stehen die Chancen gut, dass die Bands dieses Jahr wieder in der Altstadt spielen. Die Bühnentechnik-Branche sieht sich vor grossen Herausforderungen. Helmut Dworschak Patrick Gut

Festivalauftakt 2019 in der Steinberggasse mit der Band Boy Azooga. Foto: Nathalie Guinand

Wie wirkt sich die Aufhebung der Corona-Massnahmen auf Festivals wie die Musikfestwochen und Afro-Pfingsten aus? Die Musikfestwochen zügelten letztes Jahr dezentral an verschiedene Standorte ausserhalb der Altstadt. «Wir sind schon länger wieder zweigleisig am Planen, weil wir nicht wussten, ob im Sommer die Zertifikatspflicht noch gelten wird», sagt David Egg vom Verein Musikfestwochen. Trotz der Beschlüsse des Bundesrats werde man vorderhand an diesem Konzept weiterarbeiten. «Wir sind aber optimistisch, dass wir in die Altstadt zurückkehren werden.» Der Entscheid soll in den nächsten Wochen fallen.