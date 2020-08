Musiksalztage in Winterthur – Musikfestwochen kommen für zwei Tage zurück Die Musiksalztage bringen etwas Festivalstimmung in die Stadt, die wegen Corona auf viel Kultur verzichten muss. Andrea Thurnherr

Wären am Mittwoch gestartet: Die Musikfestwochen auf der Steinberggasse. Bild: Enzo Lopardo

Am Mittwochabend hätten die Anwohner der Steinberggasse ihre Fenster erstmals geöffnet und den Menschen auf und vor der Bühne zugesehen. In einem normalen Jahr würde sich ganz Winterthur an den Musikfestwochen treffen. Sie hätten in den nächsten zwei Wochen stattgefunden. Und wurden, wie so vieles, wegen des Coronavirus abgesagt. Ein Ausfall, der ein grosses Loch in den Kulturkalender riss.