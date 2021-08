Festival in Winterthur – Musikfestwochen ziehen positive Bilanz Nach 13 Tagen enden am Sonntag die Winterthurer Musikfestwochen. Für die Organisatoren war die erste Corona-Ausgabe des Anlasses ein Erfolg – mit einem grossen Dämpfer. Jonas Keller

Faber ist nach Winterthur zurückgekehrt – trotz anderer Location und kleinerem Rahmen. Foto: PD

92 Konzerte, Theater und Lesungen, über 30’000 Besucher und fast ebenso viele Stunden freiwilliger Arbeit: Das ist die Bilanz der Winterthurer Musikfestwochen. Wegen Corona hatte der Traditionsanlass nicht wie üblich an der Steinberggasse in der Altstadt stattfinden können. Stattdessen verteilte er sich auf zwei Hauptbühnen im Rychenbergpark und im Büelpark. Die Besucherzahl war begrenzt, Zutritt nur mit Covid-Zertifikat möglich. Trotz aller erschwerender Umstände vermeldeten die Organisatoren am Sonntag: «Die Alternative zum Altstadtfestival hat funktioniert.»