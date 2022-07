Legendärer Brünig-Schwinget – «Muss ich jetzt ausgerechnet auf dem Brünig sterben?» Das Schwingfest auf der Passhöhe ist der Bergklassiker schlechthin: Hier scheiterten Könige und wurden Helden geboren. Wir blicken zurück auf Dramen und Skandale. Philipp Rindlisbacher Marco Oppliger

Der Brünig-Schwinget 2006 bleibt ihm für immer in Erinnerung: Roger Brügger erlitt dabei einen Herz-Kreislauf-Kollaps. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Am Brünig, so heisst es, hängt der Kranz für die Schwinger besonders hoch. Nur die eidgenössischen Anlässe stehen in der Hierarchie über dem Bergklassiker. Was mit dessen Geschichte zu tun hat: 1893 fand der erste offizielle Brünig-Schwinget statt, gemäss Überlieferungen sollen Sennen aus dem Bernbiet und der Innerschweiz aber schon viel früher auf der Passhöhe zusammengegriffen haben.