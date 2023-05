Service für Reisen an Auffahrt – Muss man jetzt schon 3 Stunden vor dem Flug am Check-in sein? Weil es an Personal fehlt, rekrutiert die Flughafenpolizei nun Personen ohne Schweizer Pass. Wer am Auffahrtswochenende wegfliegt, braucht dennoch viel Geduld. Pascal Unternährer

Beim Anstehen Geduld haben ist am Flughafen Zürich derzeit eine gefragte Tugend. Foto: Urs Jaudas

Während und sogar nach den Frühlingsferien mussten manche Passagiere am Flughafen Zürich erhebliche Wartezeiten auf sich nehmen. Die Schlangen waren sowohl am Check-in als auch bei den Sicherheitskontrollen ungewöhnlich lang. Nun steht das Auffahrtswochenende vor der Türe. Und auch wenn es in Sizilien am Montagmorgen um 10 Uhr mit 14 Grad nicht viel wärmer war als im abermals verregneten Zürich, wird es viele Fernwehgeplagte in den Süden ziehen. Was haben die Fluggäste zu erwarten? Was gibt es für Tipps? Und was läuft am Gotthard? Wir haben nachgefragt.