Kolumne «Tribüne» – Mut ist ein Ja Nach dem Rücktritt einer Spitalseelsorgerin am KSW sucht die «Landbote»-Kolumnistin Antworten auf die Frage: Was ist Mut? Monika Schmid

Mut geschieht vielfach im Dranbleiben im Leben, im unspektakulären Dasein füreinander. Foto: Bruno Petroni

Paukenschlag in Zürich! Eine beliebte Spitalseelsorgerin hat am Kantonsspital Winterthur ihre Stelle gekündigt, nachdem sie dem Bischof von Chur ihre «Missio», ihre kirchliche Beauftragung zurückgegeben hatte. Sie könne nicht mehr hinter der Beauftragung einer Kirche stehen, die mit diskriminierenden Strukturen Menschen, ausgebildete Seelsorgende von einer Beauftragung ausschliesst.

Mutig diese Frau, die sich auch in den letzten Jahren immer wieder für eine gleichwürdige Kirche eingesetzt und engagiert hat. Ihre Stimme wird nicht verhallen, denn sie hat beruflich ein zweites Bein und ist stellvertretende Chefredaktorin beim Pfarrblatt «Forum» der Zürcher Katholiken. Für diesen Job braucht sie keine bischöfliche Beauftragung.

«Ein lebensgefährliches Unterfangen, sich so klar für den gekreuzigten Volksaufwiegler zu outen und zu engagieren.»

Vor etwa 2000 Jahren gingen die Freunde Jesu auf die Strassen und Plätze von Jerusalem. Sie sind hinausgetreten aus ihren Ängsten, ihren verschlossenen Kammern und haben mit heiliger Geistkraft für Jesus, den Christus Zeugnis abgelegt. Zeugnis für ein Leben, wo Hass, Lieblosigkeit, Gewalt und Diskriminierung keinen Platz haben und selbst dem Tod und allem Tödlichen die Macht genommen ist.

Ein lebensgefährliches Unterfangen, sich so klar für den gekreuzigten Volksaufwiegler, wie er von den politischen Kräften gesehen wurde, zu outen und zu engagieren. Noch heute feiern wir diesen «Mutausbruch» an Pfingsten, die Erinnerung, dass diese heilende Geistkraft uns allen geschenkt ist, trotz Widerstand, dem Leben zu dienen.

Was ist Mut? Eine Frage, die mir durch den Kopf geht. Eine mutige Theologin, die klar Stellung bezieht? Mutige Freunde Jesu, die ihr Leben riskieren für das Reich Gottes? Mutige Menschen, die Leben aus brennenden Häusern retten oder Ertrinkende an Land bringen? Eine ältere Frau in einem Bus in Russland mit gelbem Mantel und blauer Mütze? Stiller Widerstand gegen den Krieg in der Ukraine und doch so brandgefährlich für sie selbst in diesem Überwachungsstaat.

Was ist Mut? Der Ehemann, der seit Jahren seine an Demenz erkrankte Frau liebevoll begleitet und viel Dankbarkeit ausstrahlt, für all das, was sie ihm im Leben geschenkt hat? Mut, das ist oft nicht der Paukenschlag. Mut geschieht vielfach im Stillen, im Durchtragen von Menschen, im Dranbleiben im Leben auch in den Krisen, im unspektakulären Dasein füreinander. Mut ist auch das Ja zum Weitergehen im Vertrauen, dass es Sinn macht, ans Gute zu glauben und aus der Liebe zu leben.

Fehler gefunden?Jetzt melden.