Unfall in Winterthur – Mutmassliche Raser verweigern Aussage In der Nacht auf Donnerstag entstand in Zinzikon infolge eines Unfalls grosser Sachschaden. Die beiden vor Ort angetroffenen Männer schweigen. Die Polizei sucht Zeugen. Jonas Keller

Die Stadtpolizei musste nach Mitternacht am Donnerstag wegen eines Unfalls ausrücken. Foto: Marc Dahinden

Als die Stadtpolizei in der Nacht auf Donnerstag wegen eines Verkehrsunfalls an die Pfaffenwiesenstrasse in Oberwinterthur ausrückte, fand sie ein Trümmerfeld vor. Ausserdem: einen 19-jährigen Schweizer und einen 56-jährigen Italiener. Ersterer war leicht verletzt und der Halter des verunfallten Fahrzeugs, Zweiterer blieb unverletzt. Beide verweigerten gegenüber der Polizei die Aussage.

Aufgrund des Schadensbildes, schreibt die Polizei in einer Mitteilung, müsse davon ausgegangen werden, dass der Fahrzeuglenker oder die Fahrzeuglenkerin mit stark übersetzter Geschwindigkeit von der Pfaffenwiesenstrasse in den Ruediweg abbog, dabei die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, ins Schleudern kam und in einen parkierten Personenwagen prallte. Dieser wurde dabei stark beschädigt und in eine Gartenmauer geschoben, die dadurch ebenfalls demoliert wurde. Der Sachschaden betrage mehrere 10’000 Franken.

Raserdelikt möglich

Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen. Zusätzlich sei im Laufe der Nacht eine 50-jährige Spanierin festgenommen worden, bei der eine Tatbeteiligung nicht ausgeschlossen werden könne. Ob eine der drei Personen das Fahrzeug gelenkt habe, sei noch unklar. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Personen, die sachdienliche Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 052 267 51 52 bei der Stadtpolizei zu melden.

Da es sich beim Unfallort um eine 30er-Zone handelt, könne ein Raserdelikt angesichts des Schadensbildes nicht ausgeschlossen werden, schreibt die Stadtpolizei. Dazu müsste der Unfallverursacher mit mindestens 70 km/h unterwegs gewesen sein. Raser werden mit einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und bis zu vier Jahren bestraft. Sie müssen den Führerausweis mindestens zwei Jahre abgeben. Ihr Auto kann eingezogen werden.

Jonas Keller ist Redaktor im Ressort Stadt Winterthur, für das er seit 2019 schreibt. Er ist in Winterthur aufgewachsen, hat eine kaufmännische Lehre absolviert und an der ZHAW Kommunikation studiert. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.