Erfolg für Stadtpolizei Winterthur – Mutmassliche Gewalttäter identifiziert In der Nacht auf Sonntag wurden bei gewalttätigen Auseinandersetzungen zwei Männer verletzt. In beiden Fällen waren die Ermittlungen der Stadtpolizei erfolgreich und die mutmasslichen Täter konnten identifiziert werden.

Der Unbekannte, der nach dem Streit in der Nähe des Reitplatzes gesucht wurde, konnte ermittelt und befragt werden. Der 46-jährige Schweizer zeigte sich gegenüber der Polizei geständig, an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein. Der Fall wird nach Abschluss der Ermittlungen an die Staatsanwaltschaft übergeben werden.



Und auch im zweiten Fall sei die Stadtpolizei Winterthur erfolgreich gewesen, wie es in einer Mitteilung heisst. Hier führten intensive Ermittlungen und verschiedene Zeugenbefragungen zum mutmasslichen Täter. Dieser, ein 22-jähriger Schweizer, konnte am Dienstag, 13. Dezember 2022, festgenommen werden. Auch er zeigte sich gegenüber der Polizei weitgehend geständig und wird sich nun vor der Staatsanwaltschaft verantworten müssen.

