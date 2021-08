90-Jährige in Winterthur bestohlen – Mutmassliche Taschendiebinnen verhaftet Am vergangenen Dienstag wurden einer 90-jährigen Frau in Winterthur über 4000 Franken aus der Handtasche gestohlen. Die beiden mutmasslichen Täterinnen konnten nun verhaftet werden.

Aus einer solchen Handtasche stohlen die mutmasslichen Täterinnen einer alten Frau das Bargeld. Pixabay / Symbolbild

Am Dienstag, 10. August, meldete sich eine Angestellte der Schweizerischen Post bei der Einsatzzentrale der Stadtpolizei Winterthur und teilte mit, dass eine Kundin bei Ihnen sei, der offensichtlich kurz zuvor über 4000 Franken aus der Handtasche entwendet worden seien.

Erste Abklärungen der ausgerückten Fahnder ergaben, dass die Rentnerin vermutlich beim Bargeldbezug am Schalter einer Bank beobachtet worden war. Auf dem Weg zur Post haben ihr dann wahrscheinlich zwei Frauen das Geld gestohlen. Die Dame habe den Diebstahl aber erst bemerkt, als sie auf der Post das Geld einzahlen wollte, wie es in einer Mitteilung der Polizei heisst. Zu diesem Zeitpunkt waren die Täterinnen bereits unerkannt geflüchtet. Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnten aber Videodaten einer Überwachungskamera gesichert werden, die die Täterinnen zeigten.

Professionelle Bande

In enger Zusammenarbeit der Kantonspolizeien Zürich und Bern Bern konnte eine mutmassliche Täterin identifiziert und zur Verhaftung ausgeschrieben werden. Die zweite Täterin blieb vorläufig unbekannt. Am 12. August 2021 wurde die zur Verhaftung ausgeschriebene Täterin, eine 35-jährige Bulgarin, durch die Kantonspolizei Aargau in einem Fahrzeug kontrolliert. Mit im Fahrzeug sass die zweite gesuchte Frau, eine 33-jährige Bulgarin, sowie der Vater und die Tochter einer Beteiligten. Alle Personen wurden vorläufig festgenommen.

Es bestehen Hinweise, dass die beiden Bulgarinnen als professionelle Bande operierten und noch für weitere Taschendiebstähle in der Schweiz verantwortlich sind. Ermittlungen dazu seien im Gange, heisst es in der Mitteilung weiter. Die beiden mutmasslichen Täterinnen wurden der Stadtpolizei Winterthur resp. der Staatsanwaltschaft Zürich / Limmat zugeführt.

