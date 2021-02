Tötungsdelikt in Winterthur – Mutmasslicher Schütze ist Verwandter des Ehemannes Im Fall der getöteten 32-jährigen Frau in Oberwinterthur werden neue Details bekannt. Nach der Festnahme des mutmasslichen Täters wurden die Ermittlungen ausgeweitet. Mirko Plüss

Die Tat führte am Dienstag zu einem Grosseinsatz der Stadt- und Kantonspolizei. Foto: Marc Dahinden

In Oberwinterthur wurde gestern eine 32-jährige Frau aus Serbien in ihrer Wohnung erschossen. Ein 76-jähriger Serbe wurde als mutmasslicher Schütze festgenommen, er befindet sich in Polizeigewahrsam. Die Tat ereignete sich um die Mittagszeit. Ausgerückte Beamte der Winterthurer Stadtpolizei trafen vor Ort auch auf die zweijährige Tochter der Getöteten, das Kind befindet sich in der Obhut der Behörden.

Der Ehemann der Getöteten befindet sich zur Zeit in Serbien, er lebt offenbar dort. Wie der «Landbote» weiss, handelt es sich beim mutmasslichen Schützen um den Onkel des Ehemannes. Die Tat könnte laut einer gut informierten Person damit zusammenhängen, dass sich die getötete Frau von ihrem Mann scheiden lassen wollte.