Gewalt in Wädenswil und Wetzikon – Mutmasslicher Sexualstraftäter verhaftet Nachdem er eine 63-Jährige in einem Wald in Wädenswil angegriffen hatte, ist ein 27-Jähriger am Sonntag verhaftet worden. Es stellte sich heraus, dass der Mann ein gesuchter Sexualstraftäter ist.

Die Kantonspolizei Zürich hat einen Mann verhaftet, der zwei Gewaltdelikte begangen haben soll. Symbolfoto: PD, Kapo ZH

Am Sonntagmittag wurde in Wädenswil eine Frau Opfer eines Gewaltdelikts. Kurz vor 13 Uhr war die 63-Jährige auf einem Spaziergang, als sie in einem Waldstück von einem unbekannten Mann unvermittelt angegangen und verletzt wurde. Nach der Tat flüchtete der Mann zu Fuss, teilt die Kantonspolizei Zürich mit. Die 63-Jährige begab sich nach Hause und verständigte die Polizei.

Am Sonntagabend verhaftete die Polizei schliesslich einen 27-jährigen Rumänen. Nach intensiven Ermittlungen und der Auswertung von DNA-Spuren geht die Kantonspolizei davon aus, dass der Festgenommene ein gesuchter Sexualstraftäter ist.

Frau in Wetzikon schwer misshandelt

Neben dem Gewaltdelikt in Wädenswil hat der Mann im vergangenen Sommer in Wetzikon ein Sexualdelikt begangen. In Wetzikon war eine 23-jährige Frau im August 2022 um 2 Uhr morgens nach der Chilbi zu Fuss unterwegs, als sie von einem unbekannten Mann angegriffen und sexuell schwer misshandelt wurde.

Der Verdächtige verfügt über keinen festen Wohnsitz in der Schweiz und war bislang im Kanton Zürich polizeilich nicht verzeichnet, wie die Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. Die Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich hat gegen den Mann ein Strafverfahren eröffnet und beim Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft beantragt.

far

