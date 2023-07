Hintergründe zu getötetem Wildcamper – Mutmasslicher Täter war schon in seiner Heimat straffällig Der 39-Jährige war erst seit wenigen Wochen im Land. Laut Weggefährten sollen Alkohol und Drogen bei der Tat eine Rolle gespielt haben. René Laglstorfer

Am Tatort am Jestetter Rheinufer haben Angehörige des erschlagenen Schweizers eine kleine Gedenkstätte errichtet. Foto: Ralf Göhrig

Baumaschinen und Transportfahrzeuge mit lettischen Kennzeichen stehen nahe der deutsch-schweizerischen Grenze. Ein halbes Dutzend Männer ist am Werk, manche von ihnen mit nacktem Oberkörper, denn es ist heiss an diesem Tag. Mit Baggern und Schaufeln graben sie die Strassen und Wege auf, um Glasfaserkabel für schnelles Internet in jedes Haus zu verlegen.