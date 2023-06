Festival in Winterthur – «MyItaly» feierte das Nachbarland mit Olivenöl, Musik und Comedy Die neuste Ausgabe des Kulturfestivals, das in den Reithallen stattfand, stellte die süditalienische Region Kalabrien in den Mittelpunkt. Belina Rohner

Saverio Petta bot eine grosse Auswahl importierter Lebensmittel an. Foto: Roger Hofstetter

Pasta, Olivenöl, Wein: Die Reithallen in Winterthur widmeten sich vergangenes Wochenende mit dem Festival «MyItaly» ganz dem Nachbarland Italien. Das liess sich nicht nur übers Auge in der Ausstellungshalle erfahren, wo sich Stände mit importierten Lebensmitteln, Schmuck und Antiquitäten präsentierten, sondern auch übers Ohr, weil die Sprache die Sommerluft erfüllte.



Der italienischen Kultur wurde nicht nur kulinarisch gehuldigt. Am Samstagabend gab Sänger Mimmi Cavallaro ein Konzert, und die folkloristische Gruppe Radici di Calabria führte eine Tanzshow auf. Auch Komiker und Schauspieler Giovanni Cacioppo hatte einen Auftritt und kam beim Publikum gut an.