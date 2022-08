Trockenheit in Winterthur – Mysteriöse Wasserknappheit am Mattenbach Im Mattenbach ändert der Pegel binnen Stunden. Ein lokaler Fischer kann sich das Phänomen nicht erklären. Die Stadt sagt, sie sei es nicht. Gregory von Ballmoos

Im Mattenbach floss an mehreren Morgen kein Wasser mehr. Am späteren Nachmittag war es wieder da. Warum, ist unklar. Foto: Madeleine Schoder

Martin Rüdt kann es sich nicht erklären. Am Morgen des 26. Juli führte der Mattenbach im untersten Teil zwischen dem unteren Deutweg und der Einmündung in die Eulach kein Wasser mehr – wenige Stunden später ist das Wasser zurück. Ohne dass es geregnet hat. Bereits zum zweiten Mal beobachtete Rüdt das Phänomen in diesem Sommer. Rüdt ist Fischer und Pächter des Mattenbachs und er sorgte sich um die Fische. Darum holte er sich Hilfe beim kantonalen Amt für Jagd und Fischerei. Um die Fische zu retten, wollten die Mitarbeitenden des Amts für Jagd und Fischerei zusammen mit Rüdt am Nachmittag den gesamten Mattenbach abfischen.