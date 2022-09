Sittener im FCW-Tor – Nach 14 Gegentoren in drei Spielen will der Torhüter nach vorne schauen Timothy Fayulu ist die Sion-Leihgabe im Tor des FC Winterthur. Der 23-Jährige freut sich auf das Wiedersehen mit seinen alten Teamkollegen, sagt aber: «Freunde gibt es auf dem Platz keine.» Gregory von Ballmoos

Timothy Fayulu steht seit dem vierten Spiel im Winterthurer Tor. Eine Nummer 1 gibt es trotzdem nicht. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Fünf gegen die Young Boys, drei gegen GC und gleich sechs gegen den FC Luzern. Der Winterthurer Torhüter Timothy Fayulu musste in den letzten drei Spielen gleich 14 Mal hinter sich greifen. Er war angesichts der vielen Gegentore wahrlich nicht zu beneiden. 16 Treffer kassierte Fayulu in den letzten fünf Spielen. So viele wie kein anderer Torhüter in der Super League. Einzig FC Zürich-Goalie Yanick Brecher bekam in dieser Saison noch drei Tore mehr. Der Zürcher spielte aber bereits acht Mal.