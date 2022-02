Niederlage in Zürich – Nach 19 Siegen in Serie geht Pfadi im Derby leer aus Pfadi Winterthur ist GC Amicitia im harten, ausgeglichenen Verfolgerduell 21:22 unterlegen. Damit endet nach 1998 zum zweiten Mal eine sehr lange Erfolgsserie in Zürich. Urs Stanger

Einen schweren Stand hatten die Winterthurer (im Bild Moustafa Hadj Sadok) gegen die Abwehr von GC Amicitia. Andy Mueller (Freshfocus)

Irgendwann musste es ja mal passieren. 19 Mal hintereinander hatten die Winterthurer in der Handball-Meisterschaft das Zürcher Derby für sich entschieden. Zwischen der letzten Niederlage im Oktober 2013 und jetzt waren sie gegen GC Amicitia zwei-, dreimal nahe an einem Punktverlust gestanden, zuletzt im November in der Axa-Arena. Dennoch hatte es ihnen stets für einen Sieg gereicht.