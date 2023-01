Bezirksgericht Andelfingen – Nach 20 Jahren flog ihre falsche Identität durch Zufall auf Warum sich eine italienische Staatsbürgerin als ihre aus Somalia geflüchtete Cousine ausgab. Und warum sie dafür bestraft wird. Thomas Hasler

Die somalisch-italienische Frau war im Andelfinger Gerichtssaal nicht besonders gesprächig. Foto: PD

An einem Mittwochnachmittag im Juni 2019 sitzt eine 46-jährige Frau als Beifahrerin in einem Schaffhauser Lieferwagen, der in Rheinau auf eine Polizeikontrolle zufährt. Etwa dreihundert Meter vor der Kontrolle verlässt die Frau das Auto, was von den Beamten aber bemerkt wird. Bei der Kontrolle weist sie einen scheinbar gültigen italienischen Reisepass und eine gültige ID Italiens vor.