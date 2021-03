Cupfinals in der Axa-Arena – Nach 20 Jahren wieder Spitzen-Volleyball in Winterthur Am Samstag werden die Cupsieger im Volleyball ermittelt: An einem Ort, an dem es keine NLA-Equipe gibt. Die Gründe, warum in Winterthur ein Spitzenteam fehlt. Stefan Kleiser

Am Samstag finden in Winterthur die Cupfinals statt, doch Smash (im Bild Raffael Zingg) hat seine Männer aus der Nationalliga B zurückgezogen. Stefan Kleiser

Robert Risse freut sich. Dem 40-Jährigen ist es gelungen, die Volleyball-Cupfinals nach Winterthur zu lotsen. «Das ist eine coole Geschichte, nur muss der Anlass leider ohne Zuschauer stattfinden», meint der Geschäftsführer von Win4.

Im Handball haben in der Axa-Arena schon der Supercup und Länderspiele stattgefunden. Aktuell werden hier sämtliche TV-Partien des Unihockey-Playoffs ausgetragen, wobei jene vom Samstag wegen des Volleyball-Cups in die benachbarte Eishalle ausweichen muss. Im Unihockey sind zudem Spiele der Männer-WM sowie der Champions Cup der Landesmeister in die Axa-Arena vergeben.