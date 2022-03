18' Ecke – immerhin

Lausanne kommt hier zu einem Eckball. Der bringt zwar nichts ein, aber immerhin hat sich der Tabellenletzte einen stehen Ball erarbeitet.

Am Ursprung der Szene übrigens Suzuki, den Trainer Casanova in einer Pressekonferenz den «kleinen Japaner» genannt hatte. Die Anekdote hat dem Franzosen viel Kritik eingebracht. Dabei ist der Name seines Spieler nicht das einzige, das ihm unbekannt war. Bei seinem Antritt sagte Casanova: «Ich kenne nicht alle Mannschaften in der Super League.»

Das ist ehrlich. Aber glücklos für einen Trainer, der unbedingt Erfolg haben muss, wenn er nicht gleich absteigen will.