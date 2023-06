«Apropos» – der tägliche Podcast – Nach dem Berset-Rücktritt: Wer hat jetzt die besten Chancen? Was bleibt von Alain Berset? Wie war er als Bundesrat? Und wer hat echte Ambitionen auf seine Nachfolge? Antworten im Podcast Apropos. Philipp Loser Host Markus Häfliger Gast Tobias Holzer Produzent

Zwölf Jahre war Alain Berset in der Landesregierung. In Erinnerung wird er vor allem für seine Rolle während der Corona-Pandemie bleiben. In diesem Zusammenhang machte Berset in den letzten Monaten auch negative Schlagzeilen – beispielweise mit den Corona-Leaks, welche die Geschäftsprüfungskommission (GPK) gegenwärtig am Untersuchen ist.

Die heutige Sendung «Apropos» schaut sich Bersets Bilanz im Bundesrat an, seine Erfolge und Fehltritte und natürlich auch die möglichen Nachfolger oder Nachfolgerinnen. Zu Gast bei Philipp Loser ist Markus Häfliger, Bundeshausredakteur von Tamedia.

