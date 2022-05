Der neue Trainer – Nach dem FCW steigt auch Bruno Berner auf Bruno Berner war noch nie Trainer in der Super League – jetzt soll er es beim Aufsteiger werden, beim FC Winterthur. Hansjörg Schifferli

Als Trainer des SC Kriens war Bruno Berner (rechts) bereits auf der Schützenwiese. Jetzt wird sie zu seinem neuen Arbeitsort. Foto: Madeleine Schoder

Der Zürcher Bruno Berner, der im November 45 wird, wuchs als Fussballer gleichsam bei den Grasshoppers auf. Am Ende seiner Karriere als Aktiver hatte er Spiele in der Super League (eben bei GC und beim FC Basel), in der deutschen Bundesliga (mit dem Aufstieg mit dem SC Freiburg) und in England (bei den Blackburn Rovers und immerhin vier Jahre bei Leicester City) hinter sich. Er brachte es als Linksverteidiger auch auf 16 Einsätze in der Nationalmannschaft, davon zehn in der Startelf, und er gehörte zu Köbi Kuhns Kader für die EM-Endrunde 2004 in Portugal. Gespielt hat er in jenen Tagen allerdings nie.