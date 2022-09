Erfolgreiche Neugasse-Initiative – Nach dem Ja steht das SBB-Wohnprojekt vor dem Aus Überraschend wird die Neugasse-Initiative knapp angenommen. Der Stadtrat ist konsterniert, die SBB schliessen neue Verhandlungen aus, die Initianten sprechen von einem Signal an Bundesbern. Martin Huber

Das SBB-Areal an der Neugasse im Zürcher Kreis 5: Hier sollten 375 Wohnungen entstehen, zwei Drittel davon preisgünstig. Nun wird das Areal weiter als Depot genutzt. Foto: Silas Zindel

Es war eine Zitterpartie, aber am Schluss stand fest: Die von linken Kreisen lancierte Volksinitiative «Eine Europaallee genügt – jetzt SBB-Areal Neugasse kaufen» fand in der Stadt Zürich am Sonntag eine hauchdünne Mehrheit. Gerade mal 610 Stimmen machten den Unterschied, was eines der knappsten Ergebnisse bei einer städtischen Abstimmung in den vergangenen Jahren sein dürfte.