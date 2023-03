Bestellt wird an der Bar, aber das Essen wird serviert, im Molly Malone beim Deutweg. Fotos: Till Hirsekorn

«Da isch de Remo, halloo?» Im Molly Malone muss man seinen britischen Akzent nicht bemühen, um telefonisch einen Tisch zu reservieren. Das geht hier auch im breitesten Züritüütsch. Remo can fix it. Tifig und unkompliziert. Und so sind wir guter Dinge, als wir an diesem Samstagabend im Molly eintrudeln. Hungrig und leicht aufgekratzt nach einem Unihockey-Playoff-Krimi in der nahegelegenen Axa-Arena.

Tische und Tresen sind um 20.30 Uhr schon gut besetzt. Trotzdem hält sich der Lärmpegel in Grenzen. Wir müssen uns auch nicht in stickiger Pub-Luft bis zur Bar vorkämpfen, vorbei an Dartpfeilen und stiernackigen Stammgästen. In der einstigen Fabrikhalle gibt es viel Platz. Das Licht ist hell, die Decken sind hoch und die Kinderhüpfburg Piratolino nebenan ist Teil des Konzepts. «Trotzdem nicht ungemütlich», finden wir und geniessen den Überblick von unserem Tisch aus auf der leicht erhöhten «Empore».

Die Bierkarte ist irisch gross. Zu den elf Sorten am Hahn kommen 41 verschiedene Flaschenbiere, von Astra Urtyp bis Zwickelbier. Wir warten bei einem Red Ale (Smithwick's, 9 Franken), einem IPA (Lagunitas, 9 Franken) und einem Molly's House Beer (8.50 Franken, ein süffiges Märzenbier) auf unser Essen.

Die Karte bietet typisches Pub-Fastfood, aber auch Black Angus Steak (29.80 Franken) und Beef Tatar (26.80 Franken). Burger gibt es in acht Varianten. Und man könnte sie zusätzlich mit verschiedenen Zutaten «pimpen».

Beim Farm-Burger (22.80 Franken) mit Vollkorn-Bun, Salat, eingelegtem Gemüse, Tomaten, Zwiebeln, Speck, Spiegelei, Coleslaw und Käse ist das allerdings nicht nötig. Der Burger ist so saucig-saftig, dass man ihn über den Chips essen sollte. Diese könnten etwas knuspriger sein, wie auch die Panade beim Fish'n'Chips.

Beim gemischten Salat (8.80 Franken) fehlt uns eine gewisse Raffinesse. «Warum nicht ein bisschen rohe Randen, Sprossen oder Kräuter als Garnitur?», fragt der Vegetarier in die Runde. Nach einem Biss in seinen Vegi-Burger (13.80 Franken) nickt er wiederum zufrieden.

Wir sind uns einig: Alles in allem stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis und der Service ist nett. Schon stellt uns Remo das Stück Guinness-Cake hin, auf das wir so gespannt waren: ein schwarzbrauner Schokoladenkuchen mit Schäumchen obendrauf. Laut Remo ist aber offenbar Guninness-frei, was uns doch erstaunt, als wir später die Rezepte googeln. Ein Viertel Liter pro Kuchen scheint üblich zu sein. Geschmeckt hat er trotzdem.

«Go home, Molly Malone!» Oder doch «You'll never walk alone»? Wir beschliessen, das erst beim nächsten Pint-&-Kuchen-Kränzchen auszujassen.

