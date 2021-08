Pfadi im Handball-Supercup – Nach dem Pokal ist vor dem Pokal Die alte Saison endete mit dem Meistertitel, die neue könnte mit dem nächsten Pokal beginnen: Am Samstag spielt Pfadi Winterthur in seiner Axa-Arena gegen Suhr Aarau um den Schweizer Supercup. Urs Stanger

Im Playoff-Halbfinal setzte sich Pfadi (Cédrie Tynowski) gegen den HSC Suhr Aarau durch, am Supercup kommts zur Neuauflage. Deuring Photography

Fast auf den Tag genau vor drei Jahren wars, da weihten Pfadis Handballer die eben erst fertig gebaute Axa-Arena mit ihrem Triumph am Supercup ein. Als Cupsieger fertigten sie Wacker Thun, den Meister, 26:17 ab.

Die weiteren zwei Supercups in ihrer Heimhalle liefen an den Winterthurern vorbei: Die Kadetten Schaffhausen und Suhr Aarau holten sich 2019 und 2020 die drittwichtigste Trophäe im Schweizer Clubhandball, Pfadi fehlte zweimal. Nicht so in der vierten Ausgabe in der Axa-Arena: 72 Tage nachdem sie an gleicher Stätte den Meisterpokal erobert hatten, sind die Winterthurer beim 22. Supercup dabei. Achtmal traten sie bisher an, 2003 und 2018 siegten sie.